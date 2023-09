The Kolors | un bambino si perde durante il concerto | il bellissimo gesto di Stash

(Di sabato 16 settembre 2023) Nel corso di una recente esibizione, i Thesi sono ritrovati a gestire una situazione tutt’altro che positiva. Mentre, il frontman della band, era nel bel mezzo di un brano, una voce è arrivata al suo orecchio: unsi era persoile la famiglia lo stava cercando. Un momento di panico che ha spinto il cantante ad interrompere l’esibizione e informare il pubblico presente la cosa. Fortunatamente poi il bimbo è stato ritrovato. The: attimi di panico alMentre i Thesi stavano esibendo in uno dei loro tanti concerti estivi, una voce dal pubblico è arrivata a: “Non si trova più un”. Per tale ragione, il frontman della band ha deciso di aiutare i ...

E poi i, che si esibiranno con la loro hit da record 'Italodisco', e Matteo Bocelli che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo 'Fasi'. Carlo Verdone sarà protagonista di un'ampia ...Fuoriprogramma durante un recente concerto dei, la band capitanata da Stash : nel bel mezzo dello show, un bambino si è perso e il frontman della band ha deciso di interrompere momentaneamente l'esibizione. Cosa è successo durante il ...sono stati protagonisti dell'estate italiana con la loro 'Italodisco', una hit travolgente che ha varcato i confini nazionali e che sta scalando le classifiche di Paesi come Polonia, ...Nel mentre sono stati resi noti gli ospiti della prima puntata - la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane ucciso a Napoli il 31 agosto, Carlo Verdone e Matteo Garrone, oltre a, Pooh e ...

Chi sono i The Kolors Ecco l'età, i nomi dei componenti della band, l'origine del gruppo e le canzoni più famose ...Paolino Bucca, già campione del mondo di pizza acrobatica, è ora protagonista del video dei the Colors della versione inglese di Italodisco. i The Kolors sbarcano anche oltreoceano con la loro Italodi ...Lunedì 18 settembre dalle 16 l’evento per l’apertura dell’anno scolastico con tanti ospiti: ecco chi salità sul palco oltre al Capo dello Stato ...