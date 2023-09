Teverola | sequestrata piantagione di marijuana | 3 denunciati

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 16 settembre 2023). I finanzieri del Gruppo Aversa, a seguito di mirate attività investigative, hanno individuato nel comune diun fondo destinato alla coltivazione di. La, su cui sono state rinvenute 60 piante di, è stata sottoposta a sequestro e i tre proprietari del terreno sono statiall’Autorità Giudiziaria per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie alla collaborazione con la Sezione aerea di Napoli, è stato possibile individuare le piantagioni durante un sorvolo finalizzato al controllo del territorio. I successivi sopralluoghi hanno permesso ai finanzieri di localizzare con precisione la zona utilizzata per l’illecita coltivazione, abilmente occultata tra colture di mais disposte in modo tale da ...