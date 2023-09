Test anti droga e alcol a scuola | i nomi degli studenti estratti a sorte Polemiche nel Lazio per la proposta di legge

La Lega in Regione Lazio ha presentato il 6 settembre una proposta di legge per i- droga e- alcol nelle scuole. A muoversi è stato il consigliere del Carroccio Orlando Tripodi. Nel testo, di cui parla oggi Repubblica , si parte dal presupposto che "il numero dei ...A campionato appena cominciato, dopo la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri in trasferta contro l'Udinese, il centrocampista è risultato positivo aldoping.  Oltre confine, ...Oggi siamo al 5% deirispetto agli anni dell'emergenza". A fare il punto per l'Adnkronos ... E sul fronte del nuovo vaccino- Covid e della campagna autunnale "Dovremmo partecipare come negli ...Ogni trattamento, terapia epuò essere seguito passo passo sul suo sito web creato per ... vedi anche Cervello, ecco come nascono le cellule con il kit- invecchiamento FOTOGALLERY ©IPA/...

Test anti alcol e droga a scuola, da Roma la crociata della destra Repubblica Roma

Lazio, la Lega vuole il test anti-droga anti-alcol nelle scuole Open

La Regione Lazio è stata scossa da una recente proposta di legge che mira a condurre test tossicologici e alcolemici sugli studenti delle scuole medie e superiori. L’idea, avanzata dal consigliere ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Da X Factor allo juventino Pogba, quante ne sai sulle notizie della settimana FAI IL QUIZ ...Federico Chiesa potrebbe finire nella lista dei partenti della Juventus. Il giocatore piace molto al club di Liga ...