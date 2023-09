Tesla Autopilot - Musk voleva usare i filmati delle telecamere per difendersi nelle cause

(Di sabato 16 settembre 2023) Elonavrebbe insistito per utilizzare la telecamera interna all'abitacoloquella adibita al monitoraggio dell'attenzione - per registrare video del comportamento dei conducenti, allo scopo di poterli poi utilizzare come prova perdalle indagini in caso di incidente: il retroscena è emerso dall'ultima biografia sul magnate di origine sudafricane e mette nuovamente in discussione la politica della Casa americana nella gestione dei dati e la tutela della privacy dei propri clienti. Una questione per la quale, tra l'altro, la Casa è stata oggetto di azioni legali negli Stati Uniti. La disputa interna sulla privacy. Lesono state in passato al centro di episodi molto discussi, incidenti finiti nel mirino dell'Nhtsa (l'ente federale per la sicurezza negli Usa) per presunte ...

Curiosità: Tesla, Inc. (precedentemente Tesla Motors) è un'azienda statunitense con sede ad Austin in Texas, specializzata nella produzione di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico. È chiamata così in onore del noto inventore Nikola Tesla.

... e il piccolo volante che integra pochi pulsanti sulle razze per gestire l'e l'... I sedili anteriori possono essere ventilati (a gran richiesta dei clienti), oltre che riscaldati come ...Nonostante la telecamera interna presente in molti modelli, l'azienda non ha mai utilizzato questi dati nei tribunali o nelle indagini riguardanti. Le autosono state dotate di ...

Autopilot, Musk voleva usare i filmati delle telecamere per difendersi nelle cause - Quattroruote.it Quattroruote

Tesla, anche Musk stesso ha rischiato con Autopilot Tom's Hardware Italia

A sei anni dal lancio commerciale e con due milioni di unità vendute, la Tesla Model 3 si rinnova per restare al passo coi tempi e soddisfare i desideri dei clienti. Più sicura, confortevole, silenzio ...Judge in Autopilot death case says defence argument ‘deeply troubling’ and wants Tesla CEO interviewed under oath on safety claims A California judge has tentatively ordered Elon Musk to be ...