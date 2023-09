Terra Amara spoiler | Behice assente alle esequie di Yilmaz e Mujgan eredita tutto

(Di sabato 16 settembre 2023) Alla tenuta Yaman e a casa di Fekeli saranno tutti in apprensione per le condizioni di salute di. L’uomo, poco dopo, inizierà a riaprire gli occhi e tutti gioiranno per la lieta notizia. Soltanto la perfidanon accoglierà con entusiasmo il risveglio L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Nel corso della puntata in onda sabato 16 settembre, Silvia Toffanin ha accolto in studio l'attore Uğur Güneş, colui che presta voce e corpo al personaggio di Yilmaz nella soap turca. Ospite a 'Verissimo', Uğur Güneş anticipa la morte di Yilmaz, il personaggio che interpreta nella soap opera dei record 'Terra Amara', che andrà in onda nei prossimi giorni su Canale 5.

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di sabato 16 settembre: la puntata va in onda alle 14:15 circa su Canale 5. Nel corso della puntata del 19 settembre di Terra amara ci sarà un inconveniente per il piccolo Karem Ali. Il figlio di Yilmaz cadrà mentre si trova sul divano, riportando alcune ferite.