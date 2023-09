Terra Amara | cambio programmazione per oggi | sabato 16 settembre e domenica 17 | finalmente la bella notizia!

(Di sabato 16 settembre 2023) Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di. La serie turca, infatti, prosegue il risultato sperato tanto che adMediaset ha deciso di fare dietrofront. Diversamente da quanto accaduto negli altri anni, anche questa estate, la rete non ha sospeso la serie mandandola in onda per tutta la stagione estiva. L'articolo proviene da KontroKultura.

Le anticipazioni turche dirivelano che ben presto Zuleyha si renderà conto di essere innamorata del marito ma non glielo dirà subito. Lui, invece, convinto che ormai non ci siano ...Chi si racconterà al cospetto di Silvia Toffanin Gli amanti della soap operapotranno assistere all'intervista a Uur Güne , l'attore turco che interpreta Ylmaz. Spazio nella stessa ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nelle puntate in onda il 17 settembre 2023 , alle 14.10 , mentre Zuleyha torna a casa con Demir e i bambini , e con il cuore spezzato, Yilmaz , altrettanto addolorato, ...Uur Güne è l'attore turco che tutti in Italia identificano come Ylmaz Akkaya, uno dei tre protagonisti intorno a cui ruota la serie, in onda su Canale 5 nel daytime del pomeriggio. Ecco chi è Uur Güne, ospite di Silvia Toffanin nella puntata del 16 settembre di Verissimo. Chi è Uur Güne Uur Güne è un attore turco nato ...

Ospiti Verissimo, puntata 16 settembre: nessun nome dal GF, amatissimo attore di Terra Amara e non solo, chi intervisterà Silvia Toffanin.Scopriamo insieme le Anticipazioni si Terra Amara, soap opera trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale 5: ecco i riassunti della puntata che andrà in onda domani, domenica 17 settembre 2023.Ci sarò infatti la morte di Yilmaz e da quel momento cambieranno tutti gli equilibri. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che ben presto Zuleyha si renderà conto di essere innamorata del ...