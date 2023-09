Terra Amara anticipazioni 17 settembre | Demir e Zuleyha si fanno una promessa | la reazione di Yilmaz

(Di sabato 16 settembre 2023) Ecco ledidi domenica 17: la puntata va in onda alle 14:15 circa su Canale 5. Ecco lediche torna in scena domenica 17intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui tutto sembra andare per il meglio. La storia di, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi. Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato …

Ugur Gunes, noto per il suo ruolo di Yilmaz in, è diventato una vera e propria star in Italia e in Turchia. Scopriamo chi è dietro al ...E, in effetti, la nuova gin ialità di casa Volcano contiene tutta l'essenza dellache la ... note di ginestra e di ginepro, di finocchietto selvatico e arancia. Il gusto è ricco, potente, ...... Rai Due: Bella Ma' ha interessato spettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da telespettatori (%); Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da spettatori (%); Canale 5:ha ...... come sempre dalle 16:30 in punto, in due appuntamenti che, questa settimana, sono attesissimi dai fan di. Ospiti di sabato 16 settembre Direttamente dalla soap turca arriverà il ...

Verissimo, anticipazioni e ospiti di sabato: chi ci sarà Libero Magazine

Torna, dopo il debutto della scorsa settimana, anche questo week-end l'appuntamento (alle 16.30) con Verissimo il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.Secondo le anticipazioni di Terra amara, Yilmaz chiederà di vedere i suoi bambini quando si sveglierà dal coma ...Oggi è molto conosciuto per aver interpretato il ruolo di Ylmaz nella soap Terra Amara, in onda su Canale 5. Il giovane Ugur inizia a recitare terminati gli studi ed entra all’Ankara Art Thearte dove ...