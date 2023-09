Termoli | 40enne tetraplegico in Svizzera per il suicidio assistito | Amo la vita | ecco perché oggi la voglio abbandonare

(Di sabato 16 settembre 2023) Il tuffo - Ladi Macciocco, come lui stesso racconta nel post, è cambiata per sempre domenica 5 luglio 2003 quando, dopo una serata in discoteca con la ragazza e gli amici, ha deciso di fare il ...

Dopo un primo intervento all'ospedale dimi hanno portato d'urgenza in elicottero a Pescara dove sono stato operato. L'impatto con la sabbia aveva rotto la quarta e la quinta vertebra della ...Ha scelto di morire nella citt dove era nato il 16 luglio 1983. A Zurigo. Lui Davide M., 40 anni, una vita trascorsa a. Ha deciso di andarsene con il suicidio assistito oggi, 15 settembre, un giorno in cui, nella sua citt , localit turistica della costa molisana, c' tranquillit . La sua vita cambia il 5 luglio ...Davide Macciocco, 40 anni di, in provincia di Campobasso è in Svizzera per il suicidio assistito con l'aiuto dell'associazione Dignitas. Tetraplegico da 20 anni, in seguito a un tuffo dal trabucco della cittadina molisana ...Ha scelto di morire nella citt dove era nato il 16 luglio 1983. A Zurigo. Lui Davide M., 40 anni, una vita trascorsa a. Ha deciso di andarsene con il suicidio assistito oggi, 15 settembre, un giorno in cui, nella sua citt , localit turistica della costa molisana, c' tranquillit . La sua vita cambia il 5 luglio ...

Tetraplegico dopo tuffo fatale, un 40enne di Termoli va a morire in Svizzera. Nell’addio scrive: “Amo la vita” La Stampa

Amo la vita perciò la voglio abbandonare. L'addio di Davide, in ... Fanpage.it

Un 40enne di Termoli (Campobasso), Davide Macciocco, si è recato in Svizzera per il suicidio assistito. Tetraplegico da 20 anni, in seguito a un tuffo dal trabucco della cittadina molisana che gli dan ...il 40enne termolese che a causa di un maledetto tuffo ha visto stravolta la sua vita. (Termoli Online) Ne parlano anche altri giornali Davide Macciocco, 40 anni di Termoli, in provincia di Campobasso ...Davide Macciocco, 40enne di Termoli tetraplegico dal 2003, si è recato in Svizzera per il suicidio assistito. “La vita è un diritto e non un obbligo. Ciò che conta è vivere con dignità, con decoro e ...