Tennis | papà Shelton contro Novak Djokovic | “Ha voluto deridere mio figlio | non solo copiarlo!”

(Di sabato 16 settembre 2023) Aveva avuto un epilogo decisamente particolare quello della prima semifinale maschile degli US Open 2023 di, che poi ha vinto il torneo, aveva esultato in maniera molto particolare, dopo aver sconfitto l’americano Ben. Il campione serbo, infatti, si era concesso il gesto della telefonata, con cuiaveva manifestato il proprio entusiasmo dopo aver battuto nei quarti di finale del Slam di New York il connazionale Frances Tiafoe. Un modo di festeggiare che, come spiegato da, ha il senso sull’essere connesso, dedicato agli amici dell’Università della Florida, in particolare al forte ostacolista americano (campione del mondo) Grant Holloway, con cui ilta statunitense si è spesso allenato. Un qualcosa che ...

Ildi Shelton è tornato sul quel gesto: "Novak voleva prendere in giro Ben alla fine della partita, non l'ha fatto solo per copiarlo, ma per prendersi gioco di Ben - ha detto in un'intervista a ...Oggi c'è il funerale di mia nonna (Ellen, madre diWillie ndr) . Mi dispiace per la mia famiglia di non poter essere lì. Nonna, quello è per te. Ne ho parlato con mio padre e mi ha detto che ...... ha diviso gli appassionati di. Il campione serbo ha imitato l'esultanza del suo rivale al ... ndr) ' Il padre di Shelton attacca Novak Djokovic Non è dello stesso avviso, però,Bryan. Il ...Non intendeva regalarsi, come avevamo pensato, una pausa relax in Argentina, dove comunque si reca spesso e volentieri, essendo la terra natia diSergio. Dopo qualche giorno a Buenos Aires, ...

Tennis bufera, Djokovic attaccato dal papà di Shelton: Kyrgios reagisce Corriere dello Sport