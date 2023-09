Ten Hag | «Amrabat è un perfetto vice Casemiro | ma può giocare anche come ala o terzino»

(Di sabato 16 settembre 2023) Oggi il Mster United affronterà alle 16 il Brighton di Roberto De Zerbi. Erik ten Hag ha parlato in conferenza del nuovo acquisto, arrivato in Inghilterra dalla Fiorentina: «Non giocherà perché non è disponibile. Quello che ci mancava nella nostra squadra è qualcuno. Con lui, ne abbiamo uno.puòal fianco di, èin grado diin una posizione più avanzata sul campo, inoltre puòala o». Sulla situazione di Jadon Sancho, fuori rosa per motivi disciplinari (aveva scritto sui social un commento contro il tecnico, commento poi cancellato), ten Hag si esprime così: «Non lo so quando si ...

MANCHESTER (Inghilterra) - Sempre più lontani Jadon Sancho e il Manchester United . Lo sfogo social del calciatore , che aveva accusato il tecnicodi aver mentito sulle ragioni che avevano portato alla sua esclusione dalla gara contro l'Arsenal prima della sosta, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Adesso, infatti,...Le formazioni ufficiali di Manchester United - Brighton, match della quinta giornata di Premier League 2023/2024. Fischio d'inizio alle 16:00 di sabato 16 settembre. I Red Devils didopo un inizio difficile sono chiamati ad invertire la rotta dopo la sosta. Di fronte la squadra allenata da Roberto De Zerbi che vuole consolidarsi nei piani alti della classifica. Le ...Pep Guardiola andrà a casa del West Ham, il nostro De Zerbi sarà a casa di. Per dire che vedo difficile che alla fine, nei tabelloni, spuntino degli zeri. E' il sabato in cui si segnerà, in ...Il tecnico del Manchester United Erikparla del suo arrivo sulla panchina della squadra: 'Il club mi ha chiesto di tenere una linea rigorosa, questo perché non c'era una buona cultura [del lavoro] prima della scorsa stagione. E ho ...

Manchester United, Ten Hag può perdonare Sancho: ma servono le scuse ufficiali ItaSportPress

Manchester United, Ten Hag scarica Sancho: "Esigo disciplina" Corriere dello Sport

Il Barcellona, secondo quanto riportato da As, potrebbe prelevare in prestito a gennaio Jadon Sancho dal Manchester United. Il giocatore inglese è ...Rottura tra l'allenatore e il giocatore dopo lo sfogo sui social: possibile separazione nella prossima sessione di mercato a gennaio ...