Temptation Island | Massimo Colantoni a poche settimane dalla nascita del suo primogenito | “Sono stati giorni terribili | non li auguro a nessuno!

(Di sabato 16 settembre 2023) È diventato papà del piccolo Edoardo lo scorso 31 agosto, storico e discusso protagonista di, il reality delle tentazioni in onda da oltre dieci anni. L’ex volto del programma di Canale 5 ha avuto il suoda Denise Lo Giudice, sua compagna da oltre un anno, dopo la fine della relazione con Sonia Onelli, conosciuta all’interno del villaggio in Sardegna.ore faha raccontato sui social il dramma che ha colpito la sua famiglia e del suo piccolo Edoardo che “ha vinto la prima battaglia della sua vita”: Eccoci qui.infiniti, interminabili, che nona nessuno. ...

...mai si dimenticherà la corsa ad ostacoli sulla spiaggia in cui ha dribblato egregiamente gli operatori che cercavano di ostacolarlo nel tentativo di raggiungere la sua fidanzata a...Manuela infatti, partecipò nel 2021 a, il docu - reality della rete ammiraglia Mediaset in cui coppie di fidanzati mettono alla prova i sentimento che li lega.Rosy Chin, mandata nel tugurio, ha incontrato il secondo concorrente Vip della serata: Ciro Petrone , attore ed ex partecipante a. La prossima concorrente ad essere presentata è ...Spazio a Ciro Petrone , attore che ha avuto il suo momento di gloria grazie a Gomorra e che sarà ricordato forse più per la sua corsa aVip per riprendersi la fidanzata con la ...

Temptation Island 10, Perla risponde alle scuse ricevute da Greta Isa e Chia

Al Grande Fratello arriva Ciro Petrone: Non scapperò come a Temptation Island Fanpage.it

La concorrente di Temptation Island ha motivato il suo 'no' al trono di U&D: 'Devo metabolizzare la rottura e poi farò quella chiamata' ...Il volto di Uomini e Donne, Manuela Carriero, aveva un bellissimo compagno che è diventato famoso negli ultimi anni.Chi è Ciro Petrone: la fidanzata Federica Caputo, carriera e vita privata del concorrente del Fratello (Blog Tivvù) Nella sua carriera gli inizi al cinema in Gomorra, poi la Tv, con La Fattoria e la ...