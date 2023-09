Tempesta d' amore | trame dal 17 al 23 settembre 2023 | Merle lascia il Fürstenhof

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 16 settembre 2023) Colpi di scena inaspettati e scherzi del destino caratterizzeranno la prossima settimana di programmazione did', come si evince dalledal 17 al 23. Innanzitutto, Paul, dopo aver confessato i propri sentimenti a Josie, le prometterà che il prima possibile dirà la verità a Constanze e troncherà la loro relazione. La Von Thalheim, però, dovrà assentarsi dalper un incontro di lavoro e Lindbergh dovrà rimandare il loro confronto. Intanto, André farà credere a Werner di volersi riappacificare solo per riottenere il suo vecchio impiego. Poco dopo, però, Saalfeld verrà a sapere che il fratello sta agendo in quel modo solo perché non ha ereditato niente e deciderà di impartirgli una lezione. Dal canto suo, Paul proporrà a Josie di trascorrere una ...