“Tassare i mercantili” Arriva la nuova eco-follia dell’Ue

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 settembre 2023) È l’ennesima dimostrazione dell’orientamento eco-fondamentalista che ormai è proprio nelle stanze dei bottoni di Bruxelles. Sì, perché dopo il grande assist alla Cina con l’introduzione dello stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035l’introduzione dello stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035, nonché la direttiva sulle case green, l’Unione Europea ne ha combinata un’altra delle sue. Ora, in nome dell’ambiente, Bruxelles vuoleche fanno scalo nei porti europei del Mediterraneo, prima di raggiungere i grandi porti del nord Europa o quelli americani. Una politica che sarebbe a dir poco deleteria, visto che tanti terminalisti andrebbero a scegliere come porti di trasbordo scali fuori dall’Ue, con il rischio accettato non solo di aumentare le miglia di navigazione, ma anche – a livello ambientale – si ...