Taranto | crisi vitivinicoltura | Scalera | “Bisogna capire come dare a questo comparto un aiuto concreto”

(Di sabato 16 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Ieri mattina il consigliere Regionale Antonio Paolodi (La Puglia Domani), ha partecipato insieme ad altri esponenti della regione e del governo, alla manifestazione organizzata davanti alla Prefettura didalla Confederazione Italiani Agricoltori della Puglia. Per discutere dellache sta colpendo lapugliese e cioè la forte speculazione che i commercianti di uva da vino stanno praticando nei confronti dei produttori, oltre, alla perdita di produzione causata dalla Peronospora. “Ritengo che ilagricolo, oggi, deve essere più attenzionato dalle istituzioni, perché, è in stato di abbandono, e noi che veniamo da una terra doveè trainante per l’intera economia non possiamo rimanere ...

Delli Noci: “Fieri della tenuta della Puglia nonostante due crisi globali e una guerra. Con i fondi Fsc il processo di crescita non si arresterebbe” ...Taranto. Si terrà davanti alla Prefettura di Taranto, venerdì 15 settembre alle ore 10, il sit-in regionale di protesta dei viticoltori pugliesi. Nel ...La protesta è in programma la mattina del 15 settembre: manifestazione e conferenza stampa di Cia davanti alla Prefettura ...