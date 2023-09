Tabellone Wta San Diego 2023 | Ons Jabeur guida il seeding | al via Jasmine Paolini

Leggi su sportface

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilcompleto del Wta di San. Sul cemento californiano primo appuntamento dopo lo Us Open con la tunisina Onsche è la testa di serie numero uno, ma le avversarie non mancano: al via la greca Maria Sakkari, terza testa di serie del, presente anche Caroline Garcia chela parte bassa del. Ma sono tante le avversarie che possono fare bene: tra queste c’è anche l’unica azzurra ai nastri di partenza ovvero: l’italiana affronterà una qualificata al primo turno. Ecco ilcompleto con tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo aggiornati giorno dopo giorno. COPERTURA TV MONTEPREMIWTA SAN ...