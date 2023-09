Tabellone Wta 1000 Guadalajara 2023 | Jabeur prima favorita | tre italiane presenti

(Di sabato 16 settembre 2023) Sorteggiato ilprincipale del torneo Wtadi, in programma sul cemento messicano dal 17 al 23 settembre. Nonostante il prestigio dell’evento e i tanti punti in palio, sono davvero tante le giocatrici assenti. Basti pensare che a guidare il seeding è la tunisina Ons, numero 7 del ranking mondiale. Le altre due top 10 al via sono invece la greca Maria Sakkari e la francese Caroline Garcia, mentre la statunitense Madison Keys, numero 11, aspira ad entrare tra le prime dieci. Tre infine le giocatriciai nastri di partenza: si tratta di Jasmine Paolini, Camila Giorgi e Martina Trevisan. Di seguito ecco ilcompleto con gli accoppiamenti in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE ...

Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classificaPRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI1000 GUADALAJARA 2023 PRIMO TURNO - 12.037 (1 ...Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classificaCOPERTURA TV MONTEPREMI250 GUANGZHOU 2023 PRIMO TURNO - 2.804 (1 punto) SECONDO TURNO - 3.Sono tre le azzurre al via nelprincipale del "Guadalajara Open Akron" ,1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si disputa sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede ...Viva il Messico" sono le parole in un video dell'atleta italiana, condiviso su Twitter dalla pagina ufficiale del1000 di Guadalajara. La 31enne è finita nella parte bassa del...

WTA 1000 Guadalajara: Il Tabellone Principale. Tre azzurre ai nastri ... LiveTennis.it

Paolini, Trevisan e Giorgi al via a Guadalajara SuperTennis

Tre tornei in diretta, una lunga scia di emozioni dal Messico alla Cina. Su SuperTennis gli appassionati potranno seguire il WTA 1000 di ...Verso la finale: la diciannovenne statunitense Krueger mira al sigillo di una settimana perfetta, Xinyu perde il derby cinese con Lin ...Sara Errani è in finale nel “Tiriac Foundation Trophy” (WTA 125 - montepremi 115.000 dollari) che si sta avviando alla conclusione sui campi in ...