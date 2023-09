Sylvinho | «Asllani? Bello stare all’Inter | ma anche giocare! Inzaghi…»

(Di sabato 16 settembre 2023) Inter e Milan sono pronte a sfidarsi alle 18 nel primo derby della stagione che vale già la testa della classifica in campionato., vice di Mancini proprio in nerazzurro e adesso Commissario Tecnico dell’Albania, parla della squadra di Inzaghi madella situazionesu Radio Sportiva ABBINAMENTO – L’Inter sabato sfiderà il Milan nel primo derby della stagione. Prima di concentrarsi sulla squadra di Simone Inzaghi,parla di Kristjan, suo calciatore nella Nazionale albanese: «Meglio giocare oin un grande club? Io penso che per il calciatore èin un grande club perògiocare è importante, si migliora giocando. Io non sono in grado di dire a un giocatore dove deve andare, c’è ...

Commenta per primo, ex calciatore brasiliano del Barcellona, in passato collaboratore tecnico all'Inter e ... Poi cibo e caffè sono buoni… Supenso che sia bello giocare nelle ......tandem- Zabaleta, che sta provando a seguire le orme del maestro Pep Guardiola. In un girone equilibratissimo, con Repubblica Ceca e Moldavia in piena corsa per i primi due posti,e ...Il sogno della nazionale guidata dal ctè regalarsi un'altra partecipazione al torneo, ... E nel post - gara Kristjan, centrocampista faro della nazionale e in cerca di spazio nell'...Queste le formazioni ufficiali: Albania (4 - 3 - 1 - 2): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asani, Ramadani,; Bajrami, Cikalleshi, Uzuni. All.. Polonia (4 - 4 - 2): Szczesny;...

Sylvinho: "Asllani Si migliora giocando, ma non posso imporgli la ... L'Interista

Sylvinho: 'Asllani Giocare è importante, ma non me la sento di ... Calciomercato.com

Il commissario tecnico dell’Albania, Sylvinho, ha detto la sua in vista di Inter-Milan di domani ed ha parlato anche di Asllani Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il ct dell’Albania, Sylvi ...Sylvinho, ex calciatore brasiliano del Barcellona, in passato collaboratore tecnico all'Inter e oggi ct della Nazionale albanese, ha parlato a Radio Sportiva: "Siamo a lavorare con la Nazionale albane ...Frattesi brilla in Nazionale e mette in imbarazzo Simone Inzaghi: l'allenatore non sembra orientato a ripensare alla sua Inter ...