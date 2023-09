Supplenze 2023 | precari in protesta contro l’algoritmo sul tetto dell’Ufficio scolastico di Milano | chiedono recupero dei docenti esclusi dalle nomine

(Di sabato 16 settembre 2023)insuldell'Ufficiodil'algoritmo, il sistema informatizzato di assegnazione delle. "Un sistema di nomina automatizzato e inefficace" lo definiscono gli insegnanti. "Questi, che hanno dedicato decenni al servizio pubblico educativo - denuncia Adl Cobas -sono stati licenziati in modo discriminatorio da un algoritmo esternalizzato a diverse aziende, con conseguenze disastrose per il sistema". L'articolo .

Il nuovo anno scolastico ha portato con sé turbolenze e proteste inaspettate. La causa è il famigerato algoritmo nel processo di assegnazione delle supplenze, che ha messo in difficoltà centinaia di insegnanti. È partita da Rimini la protesta che si sta allargando in tutta Italia "Il sistema di assegnazioni ci ha tagliato fuori, è da rivedere". Fioccano le rinunce, un centinaio i posti assegnati all'ultimo momento.