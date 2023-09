Superenalotto | la combinazione vincente del 16 settembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 16 settembre 2023) I numeri del concorso di oggi Ecco i numeri dell’estrazionedeldi oggi, 162023. Ladel concorso: 23, 27, 53, 55, 74, 86, Numero Jolly 79, Superstar 65. Nessun “6” è stato realizzato oggi e il jackpot sale a 56,7 milioni di euro. Centrati due ‘5+1’, realizzati a Ultimo, in provincia di Bolzano, presso Tabaccheria Pircher Veruschka situato in Frazione Valburga e a Lecce, presso a Santoro Commerciale situato in Viale dello Stadio: i vincitori si aggiudicano 319.022,34 euro. Da segnale anche 4 punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 51.534,38 euro a testa e due “4 stella” da 35.235 euro ciascuno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.