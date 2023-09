(Di sabato 16 settembre 2023) Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria, risponde alle proteste degliper ilannunciando 60.000il. "Un obiettivo politico fondamentale per il governo e un'opportunità per rafforzare il sistema universitario italiano". L'articolo .

Di più: contro la Schlein ci sono anche glichecontro il caro affitti. Povera Elly, poverElly potremmo dire. Per non parlare del caso Cuperlo, fatto fuori dalla fondazione di ..."La questione del caro - scuola - aggiunge Anna Vianello, della Retedi Imperia - è fondamentale. A partire dai libri per arrivare sino all'enorme spesa per i trasporti, ancora del tutto ...'Vogliamo stabilità e retribuzione adeguata' :gli educatori scolastici. E' in svolgimento questa mattina, organizzato oggi da Fp Cgil ... Da rivedere anche le malattie deglidurante ...'Vogliamo stabilità e retribuzione adeguata' :gli educatori scolastici. E' in svolgimento questa mattina, organizzato oggi da Fp Cgil ... Da rivedere anche le malattie deglidurante ...

Studenti protestano in tenda per caro affitti, Bernini: 60mila posti letto entro il 2026 Orizzonte Scuola

Terni, gli studenti protestano contro il caro scuola al grido “Non ce lo possiamo permettere” - VIDEO TerniToday

Il nuovo anno scolastico ha portato con sé turbolenze e proteste inaspettate. La causa è il famigerato algoritmo nel processo di assegnazione delle supplenze, che ha messo in difficoltà centinaia di i ...Questa mattina la Rete degli Studenti Emilia-Romagna era davanti alle scuole della regione per denunciare in occasione del primo giorno di scuola, l'attuale costo dell’istruzione pubblica che ogni ...Mahsa, un anno dopo. Secondo l'Isw, il recente dispiegamento di unità delle forze di sicurezza nella parte nord-occidentale del Paese non ha precedenti.