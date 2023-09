Stop Rdc | nel Lazio spunta la proposta del ‘Reddito di dignità’

(Di sabato 16 settembre 2023) Il Reddito di Cittadinanza cesserà definitivamente di esistere dal primo gennaio 2024, sostituito dalle nuove norme introdotte dal Governo. Nella Regione, secondo uno studio della Cgil, a perdere il sostegno progressivamente fino a dicembre sarà il 59% delle famiglie. Parte anche da qui l’iniziativa della consigliera regionale dem Eleonora Mattia di mettere a punto unadi legge con al centro il contrasto alla povertà e la promozione dell’inclusione sociale attiva. La pl (n.60 del 1 agosto 2023) è stata già presentata alla Pisana ed aspetta ora di essere calendarizzata. “Ladi legge regionale per l’introduzione di un Reddito di Dignità da 500 euro mensili per un anno per chi risiede nelnasce con un duplice obiettivo: fornire un sostegno alle fasce sociali più deboli rimaste ‘orfane’ del ...

introdotto dal Governo in sostituzione del Rdc. "Assolutamente no, al massimo potrà fungere da integrazione, assieme alla misura statale, per il raggiungimento dell'Isee massimo indicato tra i ...Il comune salva dallo stop del reddito di cittadinanza. Infatti, chi è impegnato in «progetti utili alla collettività» (i c.d. Puc, organizzati proprio dai comuni), può richiedere immediatamente ...