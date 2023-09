Si ferma in semifinale il cammino di Francesco(255) nel challenger polacco di(145.000 di montepremi su terra battuta). L'azzurro è stato eliminato dall'argentino Federico Coria (96), il quale si è imposto per 64 62. Con ...Francesco(255) si è qualificato per le semifinali del challenger polacco di(145.000 di montepremi su terra battuta) battendo per 3 - 6 6 - 1 7 - 6 l'argentino Pedro Cachin (79). Eliminato ...Dopo Francesco(255) anche Flavio Cobolli (132) si è qualificato per i quarti di finale del challenger polacco di(145.000 di montepremi su terra battuta). Cobolli ha superato per 63 16 76 l'...Francesco(255) si è qualificato per i quarti di finale del challenger polacco di(145.000 di montepremi su terra battuta) superando per 63 57 61 il belga Gilles Arnaud Bailly (706). Ai ...

Stettino: Maestrelli in semifinale, Cobolli stop ai quarti SuperTennis

Stettino: Maestrelli fermato in semifinale da Coria Tiscali

Si ferma in semifinale il cammino di Francesco Maestrelli (255) nel challenger polacco di Stettino (145.000 € di montepremi su terra battuta).Francesco Maestrelli (255) si è qualificato per le semifinali del challenger polacco di Stettino (145.000 € di montepremi su terra battuta) battendo per 3-6 6-1 7-6 l'argentino Pedro Cachin (79).