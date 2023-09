(Di sabato 16 settembre 2023)16ci aspetta una giornata ricca di. L’Italia affronterà la Polonia nella Finale degli Europei di volley maschile al PalaEur di Roma. In contemporanea, a causa di calendari redatti con sempre meno criterio, la Nazionale di volley femminile sfiderà la Corea del Sud nel primo match del preolimpico. Da non perdere, nel pomeriggio, la seconda giornata delle regate preliminari di America’s Cup, con Luna Rossa a caccia di grandi risultati. Gli appassionati di F1 potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Singapore, mentre gli amanti di ciclismo si divertiranno con la penultima tappa della Vuelta di Spagna e il Memorial Pantani. Iniziano i Mondiali di lotta, mentre si avviano verso la conclusione i Mondiali di sollevamento pesi e gli Europei di tiro a volo. Ampio spazio ai Mondiali di rugby e ...

...a farne il miglior cannoniere della gara e quella rivalità atavica con i galletti francesi oltremodo appagata dal risultato conclusivo stampato sui tabelloni del palazzetto delloromano., ...lo abbiamo dimostrato anche in doppio grazie alla disponibilità dei ragazzi' . D. Una domanda ... Nel tennis manca un po' l'idea didi squadra e secondo me la Davis rende questoancora ...Da parte della nostra Amministrazione c'è il costante interesse nei confronti del mondo dello, importante strumento che si fonda su valori imprescindibili e che veicola educazione e socialità". ...E nuove dimostrazioni sono previstein tutto il Paese. Ma il regime è determinato a evitarlo. ...che non solo pratica ma di cui è anche allenatrice. "Il free - climbing è un'attività ...

Il calendario della Serie A: partite e orari della 4^ giornata Sky Sport

Sport in tv oggi (sabato 16 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Grosseto : Si è concluso nel centro sportivo polivalente di via Mercurio, al Verde Maremma, l’Educamp Coni organizzato dal Comune di Grosseto, in sinergia con la delegazione provinciale del Coni. L’in ...Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il fuoriclasse portoghese, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, ha deciso di procedere per vie legali. (Goal Italia) Se ne è ...Oggi sabato 16 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L'Italia affronterà la Polonia nella Finale degli Europei di volley maschile al PalaEur di Roma. In contemporanea, a causa di calendari ...