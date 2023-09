Spezia | Alvini | “Perdere tre partite su quattro non va bene”

Le prossime ore saranno decisive in un verso o nell'altro: lodeve decidere se dare fiducia ao cambiare allenatore.La terza sconfitta degli uomini dirischia di aprire le prime crepe tra i liguri, partiti per cercare il pronto riscatto e fin qui deludenti. Venezia -: diretta live e highlights della ...Modulo MassimilianoSpeziaLoscende in campo con il 4 - 3 - 3; in porta Drgowski, estremo difensore esperto, reattivo e abile nelle uscite. Le sue qualità possono rappresentare, senza ...Massimilianodifende lo, ma la classifica è impietosa. Il tecnico è deluso. Lo 0 - 1 di Venezia pesa. Uniche note positive le risposte sul campo di Bertola e Verde. Dice: "Prestazione importante, non ...

Al termine della sfida del Penzo, è il tecnico dello Spezia Massimiliano Alvini a commentare la prestazione della sua squadra. “Sicuramente per quello che ha fatto la squadra, per la voglia, ...Le Aquile torneranno in campo nella giornata di lunedì. Nonostante il ko rimediato a Venezia, il terzo consecutivo, Massimiliano Alvini ha deciso di concedere due giorni di riposo al suo Spezia. Lo ha ...Dopo la sconfitta di misura patita ieri sera a Venezia, traballa la panchina del mister dello Spezia Alvini. A fare il punto sulla possibile sorte del tecnico, capace di portare a casa un solo punto..