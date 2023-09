Sparò al ladro in casa sua | Mattarella gli nega la grazia Ora è ai domiciliari Il rapinatore | libero | è irreperibile

(Di sabato 16 settembre 2023) Il Presidenterespinge la richiesta didi Walter Onichini, il 42enne grossista di carni di Legnaro (Padova) che alcuni anni vittima di una notte da incubo che avrebbe cambiato la sua vita, quando, mentre dormiva, una banda di ladri si introdusse insua depredando la villetta e mettendo a rischio l’incolumità della famiglia. Il macellaio, molto conosciuta nella provincia di Padova, sorprese i malviventi in azione e, colpendo uno di loro: Elson Ndreca, 30enne di origine albanese, tutt’oggi. Per la vicenda, Onichini subì un processo che si concluse con una sentenza di condanna a 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di carcere per tentato omicidio.alche si era introdotto di notte insua: ...

al: finisce in carcere. Il rapinatore già liberoIlferito era stato soccorso lungo la strada da un passante. Per la Cassazione quella del macellaio era una versione non attendibile e aveva dunque escluso la legittima difesa. 'Penso sempre a ...È incredibile e inaccettabile! L'oste Mario Cattaneo, 73 anni, che ha difeso la sua trattoria e la sua vita da unromeno 32enne, Petre Ungureanu, sei anni fa, è ancora trascinato nel fango della burocrazia giudiziaria. Dopo essere stato assolto in primo grado, ora la Corte d'Appello di Milano, in un gesto ...Ecco Giorgia Meloni qualche tempo dopo: "Speriamo si concluda presto il calvario di quest'uomo chesolo per difendersi da unarmato". La pistola del malvivente risultò un giocattolo, ...