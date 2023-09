Sondaggio | un italiano su due è euroscettico | a fidarsi ciecamente della Ue solo gli elettori Pd

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 settembre 2023) Italiani sempre più euroscettici: è quanto emerge dalsulla Ue pubblicato dal CorriereSera e firmato da Nando Pagnoncelli. Il sondaggista si chiede: gli italiani come si rapportano all’Europa e come valutano i principali temi in discussione? La risposta è in undal quale risulta cheil 39% degli italiani dichiara fiducia nell’Europa, mentre quasi la metà e cioè il 48% esprime sfiducia. Scrive Pagnoncelli: ?«Non è, e forse non soprattutto, questione di orientamento politico. Certo, gliPd sono europeisti senza se e senza ma (78% di fiducia), ma negli altri elettorati le opinioni tendono ad essere più equilibrate con glidi FdI e M5S più critici (ma in entrambi i casi circa il 40% esprime fiducia in questa ...