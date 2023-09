Sondaggi politici elettorali oggi 16 settembre 2023 | Fdi vola nei consensi | cala ancora il Pd Risale il M5S

(Di sabato 16 settembre 2023)16– Boom di Fratelli d’Italia che guadagna oltre mezzo punto percentuale,il Pd: è quanto emerge dagli ultimifrutto della Supermedia Agi/Youtrend. Secondo la rilevazione, che si basa sulla media deirealizzati nelle ultime settimane, il partito di Giorgia Meloni non solo rimane saldamente al comando ma guadagna anche un ulteriore o,7 per cento salendo, così, al 29,2%. Quasi 10 punti sotto c’è il Partito Democratico, chedello 0,2% arretrando al 19,6 per cento. Bene il Movimento 5 Stelle, che grazie allo 0,3 ...

Umore diametralmente opposto per il Movimento 5 Stelle che, al contrario dei dem, si sarebbe migliorato negli ultimi mesi: se il trend degli ultimidovesse confermarsi anche nei ...La reazione del duo Gruber - Giannini è già nelle chat whatsapp di decine didel Pd (... Neiil Pd è in leggero calo e, come confidato da un esponente del M5S, "stanno resuscitando ...oggi 15 settembre col balzo di Fratelli d'Italia: flop Pd, Lega e FI. Sorride solo il ...Oggi appare in leggera flessione, ma secondo irimane la terza forza politica del Paese. ... Una cordiale (e antica) antipatia Uno dei confrontipiù accesi nella Polonia del primo ...

Sarà un tavolo politico, ancora da fissare, a determinare il metodo per la scelta del candidato del centrosinistra e progressista, passando attraverso un sondaggio, ma non escludendo neppure l'ipotesi ...L'ultimo sondaggio politico di Euromedia Research vede in netto calo Meloni, Schelin, Renzi e Calenda, balzo di Salvini e del Movimento 5 Stelle mentre è stabile Forza Italia.Sondaggi. Il 52,4% definisce sbagliata, egoista, ingiusta e ipocrita la scelta dei due paesi di bloccare l'accoglienza di migranti dall'Italia.