SKY – Genoa-Napoli | Garcia ha scelto Elmas con Kvara e Osimhen

Leggi su napolipiu

(Di sabato 16 settembre 2023) Rudi, allenatore del, ha deciso la formazione per la trasferta contro ilpartirà nel tridente d’attacco. Ultime notizie calcio– Rudi, l’allenatore del, ha delineato la formazione per la prossima trasferta contro il. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, il tecnico ha deciso di fare un turnover moderato, mantenendo la maggior parte della squadra che ha giocato nelle ultime partite di campionato. Turnover Moderato e Recupero di Politano Matteo Politano, che si è recentemente ripreso da un risentimento al tricipite, è stato convocato per la partita. Tuttavia, come ha rivelatoin conferenza stampa, l’ex Sassuolo non è ancora in grado di giocare per tutti i 90 minuti. Cambi in ...