Sistema Irpinia | Sabino Basso si dimette

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ’ durata otto mesi la presidenza targatadella Fondazione “”, che stamattina ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili e con effetto immediato indirizzandole al Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, ai membri del CDA della Fondazione, e al Presidente e ai membri del collegio sindacale di. La causa del gesto risiederebbe in “motivi strettamente personali”, che mettono quindi fine all’incarico dell’imprenditore la cui nomina era avvenuta appena lo scorso 9 gennaio a seguito della prematura scomparsa di Maria Gabriella De Matteis. Resta quindi da capire quale sarà il destino di Fondazionee le scelte in merito della Presidenza della ...

Ne parla con orgoglionell'angolo dedicato alle tradizioni locali. 'Si tratta di una delle manifestazioni più famose e seguite in: essa consiste nel trasporto per le vie della ...La Rassegna è patrocinata dal Ministero della Cultura, Regione Campania, e in collaborazione con il Teatro Partenio, Castelli d'MED e Per caso sulla piazzetta.... ma altrettanto violento quanto quello dell', quarantatré anni fa, nel 1980, le cui ferite ... quando ilsanitario marocchino si troverà di fronte ad una sfida che, anche senza tener ...... ma altrettanto violento quanto quello dell', quarantatré anni fa, nel 1980, le cui ferite ... quando ilsanitario marocchino si troverà di fronte ad una sfida che, anche senza tener ...

Sabino Basso si dimette da Presidente di Sistema Irpinia Orticalab

Sistema Irpinia, Basso si dimette: fondazione nel caos Canale 58

Il Sindaco ha conferito, mediante decreto del 4 settembre, agli ausiliari del traffico della Municipalizzata “Azienda Comunale Multiservizi” tutte le funzioni previste dall’articolo 12 bis del Codice ...L'imprenditore Sabino Basso lascia la presidenza della Fondazione Sistema Irpinia rassegnando le proprie dimissioni con effetto immediato "per motivi strettamente personali". E' durata solo otto mesi ...Il documento, che prende in esame lo stato di salute del sistema del welfare nel 2022, conferma il sostanziale superamento della situazione della crisi pandemica che, nel corso degli anni precedenti, ...