Sirmione Ruben Andreoli uccide l’anziana madre Nerina Fontana

(Di sabato 16 settembre 2023) Femminicidio a(Brescia)., 72 anni, è stata colpita con calci e pugni dal figlio, 45 anni, a seguito di una lite in casa. Nell’appartamento oltre ae figlio vive anche la compagna dell’uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione.è morta in ospedale a Brescia, dove era stata trasportata in condizioni disperate.è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di omicidio. Alla base del litigio sembrerebbe esserci un viaggio in Ucraina che l’uomo stava organizzando con la compagna. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle urla che provenivano dall’abitazione.

È morta nella notte Nerina Fontana, la donna di 72 anni colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa a Sirmione, nel Bresciano. Nell'appartamento oltre a madre e figlio viveva anche la compagna dell'uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla tragedia familiare. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, nella notte, il quarantacinquenne Ruben Andreoli, arrestato con l'accusa di omicidio colposo.

A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa che hanno assistito all'omicidio della 72enne Nerina Fontana, uccisa a botte dal figlio. A Sirmione, Nerina Fontana, 72 anni, è morta in seguito ad una lite feroce con il figlio, sfociata poi in aggressione fisica. Il 45enne è stato posto in stato di fermo per omicidio volontario. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ruben Andreoli.