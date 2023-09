Sirmione Brescia | uccide la madre a calci e pugni | arrestato un 45enne

commenta Tragedia familiare a, nel Bresciano, dove una 72enne è stata colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben ... L'anziana, Nerina Fontana , è morta in ospedale a, dove era ...... 45 anni, dopo un litigio in casa a Lugana di. La donna è deceduta in ospedale poco dopo la mezzanotte, alla Poliambulanza di, dove era stata ricoverata in condizioni disperate ...È morta nella notte Nerina Fontana, la donna di 72 anni colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa a. Nell'appartamento di Lugana, oltre a madre e figlio, viveva anche la compagna dell'uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione. Nerina Fontana è morta in ......a Lugana die i carabinieri hanno fermato il figlio, 45 anni, ora in caserma per essere interrogato dal pm di turno Ettore Tisato. La madre è in ospedale, alla Poliambulanza di, in ...

È morta nella notte Nerina Fontana, la donna di 72 anni colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa a Sirmione, nel Bresciano ... Nerina Fontana è morta in ...La donna di 72 anni, presa a calci e pugni, non ce l’ha fatta: è spirata poco dopo il ricovero. L’operaio 45enne ora deve rispondere di omicidio. Sua moglie ha assistito alla scena ...Una donna di 72 anni è morta a Brescia dopo essere stata aggredita a calci e pugni dal figlio. La donna, Nerina Fontana, è morta in ospedale poco dopo la ...