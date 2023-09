Signa | scomparso con la canoa ai Renai Le ricerche dei Vigili del fuoco

(Di sabato 16 settembre 2023) Dalle ore 11 di oggi, 16 settembre 2023, idelstanno intervenendo nel comune diin Via dei, per la ricerca di una persona alla conduzione di unavista scomparire in acqua nel lago L'articolo proviene da Firenze Post.

Signa: canoista scomparso nel lago. Ricerche in corso FirenzeToday

Signa, scompare nel lago a bordo di una canoa. Ricerche in corso ... LA NAZIONE

I Vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Signa in via dei Renai, per la ricerca di una persona alla conduzione di una canoa vista scomparire in acqua nel lago.Stamattina verso le 11, i vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Signa, in via dei Renai, per la ricerca di una persona a bordo di una canoa, vista scomparire nelle acque del lago. Sul ...Ricerche in corso nell’area dei Renai, nel lago Borgioli, a Signa (Firenze), dove un canoista è scomparso questa mattina con la sua imbarcazione. Sul posto, poco dopo le 11, personale dei vigili del f ...