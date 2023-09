Si schianta un aereo delle Frecce Tricolori | il video dell' incidente

L'- un Pony 4 - siprovocando una lunga scia di fiamme e secondo quanto si apprende avrebbe travolto anche una macchina con a bordo una famiglia. Una bambina di 5 anni, conferma l'As ...Drammatico risvolto invece per una famiglia che si trovava in una strada di campagna: stando alle prime ricostruzioni riportate da Repubblica, un pezzo incandescente che si è staccato dall'ha ...Il pilota dell'si è salvato, lanciandosi con il paracadute, ma a seguito dell'esplosione del mezzo una famiglia è stata coinvolta, con un bimba di 5 anni che ha perso la vita. Un bambino, di 9 ...L'era un biposto, ma a bordo, per le esercitazioni, c'era una sola persona. Precipitando, il mezzo ha colpito delle automobili. Pare che il pilota abbia perso il controllo Forse per una varia ...

L’aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato nella zona di San Francesco al Campo, nell’area dell’aeroporto di Caselle, intorno alle 17, forse per un guasto tecnico, pare causato da un uccello ...Vigili del fuoco ed ambulanza giunti nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle dopo il drammatico incidente che ha coinvolto una famiglia ...Una tragedia assurda, un dolore indicibile. Nello schianto di un aereo Pony 4 delle Frecce Tricolori, oggi a Torino, è morta una bambina di 5 ...