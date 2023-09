Si schianta con l' auto contro un albero | morto diciottenne

(Di sabato 16 settembre 2023) Incidente mortale questa notte nei pressi di Mortara, in provincia di Pavia. A perdere la vita è stato un 18enne, David Ulivari, un ragazzo di origine romena, residente nella cittadina lomellina. ...

Incidente mortale questa notte nei pressi di Mortara, in provincia di Pavia. A perdere la vita è stato un 18enne, David Ulivari, un ragazzo di origine romena, residente nella cittadina lomellina. ...Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri di Sanlurii colleghi di Samassi e Guasila. Già disposta da parte dell'autorità giudiziaria la rimozione della salma e la ...Nella notte tra il 13 e il 14 settembre, una Lamborghini si è schiantata contro un muro spezzandosi in due. A guardare le condizioni del mezzo, sembra quasi un miracolo il fatto che il suo conducente -...I soccorritori avrebbero subito constato le gravi condizioni in cui versava la motociclista a causa dell'impattol'auto. Dopo essere stata stabilizzata dai medici, infatti, la donna è stata ...

Sul posto sono stati allertati i soccorsi del 118 giunti con un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara, un'auto infermieristica e un'automedica, coadiuvate dai Vigili del fuoco di Mortara.