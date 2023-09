Si è schiantato al suolo! Grave incidente aereo Muore una bambina

(Di sabato 16 settembre 2023) Un sabato pomeriggio turbolento ha scosso la città di Torino, segnato da due distinti incidenti aerei in poche ore. Il più preoccupante coinvolge undelle Frecce Tricolori, la rinomata pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica Militare italiana. Durante un test in previsione di un’esibizione domenicale, l’ha improvvisamente perso quota, andandosi a schiantare. Un video, qui sopra, mostra il pilota lanciarsi con il paracadute dal mezzo in fase di caduta. Il pilota sarebbe riuscito a salvarsi, mentre è rimasta uccisa dalla fiamme scatenate dallo schianto unadi cinque anni che avrebbe assistito a bordo della pista ai test con la sua famiglia. Anche i familiari della piccola sarebbero rimasti coinvolti. In un segno di sollievo, gli altri aerei delle Frecce Tricolori sono atterrati senza problemi nella base ...

Un aereo delle Frecce Tricolore è caduto in fase di decollo presso l'aeroporto di Caselle a Torino durante le prove per lo spettacolo previsto domani in occasione del centenario dell'Aeronautica ...Nello schianto è morta una bimba di cinque anni ... Il pilota si è lanciato dalla cabina a pochi istanti dal contatto con il suolo.La piccola si trovava probabilmente a bordo di un'autovettura, coinvolta nell'incidente - Salvo il pilota che si è lanciato con il paracadute ...