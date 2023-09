Parata di stelle in Slovenia: Sheva batte Buffon dal dischetto, come 20 anni fa in Champions TUTTO mercato WEB

Sheva batte Buffon su rigore: non è amarcord ma una parata di stelle in Slovenia Calcio News 24

Questa sera è andata in scena un’amichevole di beneficenza in Slovenia. Tante stelle presenti tra cui Sheva che ha segnato ancora a Buffon La storia si ripete. Tanti campioni, tutti insieme, stasera h ...