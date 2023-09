Sesso sul volo EasyJet per Ibiza | il ragazzo beccato in bagno | “L’ho conosciuta in aereo”

(Di sabato 16 settembre 2023) Solo pochi giorni fa sui social è diventato virale il video di una coppia che su unfaneldell’. I due, ripresi dai passeggeri, sono stati sorpresi in atti intimi da uno membro dell’equipaggio che si era accorto che qualcosa non andava. Il video ha regalato una fama inattesa ai protagonisti della vicenda. Oggi, a parlare, è l’uomo che ha rivelato dettagli interessanti dell’accaduto. Piers Sawyer, il23enne protagonista della vicenda, ha raccontato al Sun che non conosceva la ragazza prima di salire a bordo e che “non ho nemmeno ricevuto il suo numero”. Secondo la ricostruzione dei fatti, ilha iniziato a bere alle 10.00 con suo fratello Harrison per festeggiare il suo 23esimo compleanno giovedì scorso prima del ...

