Sessa Aurunca | inaugurata la nuova compagnia Carabinieri intitolata al maresciallo Capo Marino Di Resta

(Di sabato 16 settembre 2023). È stataladeialDi, ucciso il 16 settembre 1996, a soli 34 anni, nel tentativo di arre quattro malviventi che poco prima avevano rapinato un rappresentante di preziosi in Pescara. In prima fila alla cerimonia Giuseppina Franzone, vedova della medaglia d’oro al valor militare alla memoria; con la Franzone anche la sorella del decorato, Antonia Di, e numerose autorità, tra cui il Comandante della LegioneCampania, il Prefetto di Caserta, nonché la medaglia d’oro al valor militare Gianfranco Paglia, i sindaci e gonfaloni dei comuni ...

Ed in particolare "i Casalesi, gli Esposito di, i Belforte di Marcianise nonché personaggi legati ai clan napoletani Licciardi, Di Lauro, Mazzarella, Gionta di Torre Annunziata, che ...Nello stesso anno partecipa alla Mostra Nazionale di Pittura contemporanea di Avellino, alla Collettiva d'Arte a(Caserta), ed ancora alla Mostra "Intra Moenia" di Marcianise con "...... in tutta la Costiera amalfitana, nelle isole di Ischia e Procida e lungo il litorale casertano nei comuni die Cellole finora indagati. Dal 18 settembre saranno monitorate, a bordo ...... in tutta la Costiera amalfitana, nelle isole di Ischia e Procida e lungo il litorale casertano nei comuni die Cellole finora indagati. Dal 18 settembre saranno monitorate, a bordo ...

Sessa Aurunca. Cerimonia di inaugurazione caserma Carabinieri al ... Matese News

Caserma intitolata al compianto Marino Di Resta CasertaNews

17:09:00 «Amelia Forte è la nuova responsabile regionale per le adesioni di Forza Italia in Campania». Lo ha annunciato il coordinatore regionale campano, Fulvio Martusciello, nel corso della direzion ...Sono stati i punti cardine della cerimonia di inaugurazione e intitolazione della caserma sede della compagnia carabinieri di Sessa Aurunca al Maresciallo Capo Medaglia d'Oro al Valor Militare Marino ...Sabato 16 settembre 2023, a partire dalle ore 10.40, alla presenza di Autorità politiche, militari, religiose e civili, avrà luogo la cerimonia di inaugurazio ...