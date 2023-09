Serie C 2023 24 | Triestina sul velluto con la Pro Vercelli Il Pescara vince con l’Arezzo

(Di sabato 16 settembre 2023) Il sabato sera è stato anche diC con gran parte del Girone B che si è esibito con il main event costituto dalla gara fraed Arezzo. Non solo Zeman però. Tante sono state le partite che hanno dato esiti molto sorprendenti: per esempio, continua la crisi dell’Entella che cade in casa contro il Sestri Levante o come la vittoria del Torres che continua a stupire contro l’Olbia. Un match anche nel Girone A, ossia quello che ha decretato la vittoria dellacontro la Pro. Iniziamo-Arezzo. Una partitissima quello dell’Adriatico con il Delfino che va subito in vantaggio con Tunjov. Dopo due minuti dal vantaggio, al 12esimo, arriva il raddoppio delcon l’esterno Merola che si invola e mette in rete la palla del 2-0. Non può essere ZemanLandia se ...

Campioni d'Italia sotto 2 - 0, la reazione nel finale Genoa e Napoli pareggiano 2 - 2 nell'anticipo serale in calendario per la quarta giornata del campionato di- 2024. Il Napoli, sotto 2 - 0, evita il k.o. nel finale con i gol di Raspadori e Politano. La formazione azzurra sale a 7 punti mentre i grifosi si portano a 4 in classifica. LA PARTITA ... GENOA - NAPOLI 2 - 2 - Marcatori: 40 p.t. Bani (G), 10 s.t. Retegui (G), 31 s.t. Raspadori (N), 39 s.t. Politano (N) Che paura per il Napoli ...CLASSIFICAA: Inter* punti 12, Juventus* 10, Milan* 9, Lecce 7, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3, Lazio* 3, Sassuolo 3, Monza 3, ... Clamorosa e storica vittoria dell'Inter nel derby . Gli uomini di Inzaghi battono 5 - 1 al Milan e mandano un chiaro segnale a tutte le ...

Diramata la lista per il Best FIFA Men's Player. Inzaghi e Spalletti in corsa per il premio di Miglior Allenatore ...Il primo derby della storia in Serie C va al Sestri Levante che sbanca un Comunale con oltre 4000 spettatori, mille i corsari. La sfida finisce 1-0 ed è il primo successo in questa stagione per il ...Pareggio al cardiopalma tra Genoa e Napoli. Finisce 2-2 al 'Ferraris', al termine di una sfida molto aperta e conclusasi con la rimonta della compagine partenopea, apparsa comunque in difficoltà per l ...