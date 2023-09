Serie B LIVE | in campo 5 partite | avanti Brescia | Cosenza e Pisa | Feralpisalò-Modena 1-1

Commenta per primo Juventus - Lazio , in campo oggi alle 15 all'Allianz Stadium di Torino, è il primo match della quarta giornata diA , che torna dopo la pausa per la Nazionale. Bianconeri e biancocelesti, protagonisti in estate sul mercato dell'operazione che ha portato a Formello sia Pellegrini che Rovella , si affrontano ...ROMA - La Roma va a caccia della prima vittoria in questo campionato, la speranza dei tifosi giallorossi è che possa arrivare domenica contro l'Empoli all'Olimpico, magari con le firme d'autore della ...LaA riparte con il botto. Dopo la pausa per le nazionali, la sfida tra Juventus e Lazio dà il via alla quarta giornata di campionato. Sarri , l'ultimo allenatore bianconero a vincere uno scudetto, ...All'Allianz Stadium, il match valido per la quarta giornata diA 2023/2024 tra Juve e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Stadium, Juve e Lazio si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di...

Genoa-Napoli Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live Footballnews24.it

Pisa-Bari Streaming Gratis: la Serie B in Diretta LIVE Footballnews24.it

Ci siamo, torna la Juve. I bianconeri saranno in campo per Juventus-Lazio, in campo alle 15 all'Allianz Stadium di Torino per il primo match della quarta giornata di Serie A. Squadre che arrivano da ...SERIE B, 5^ GIORNATA Venezia-Spezia 1-0 [56' Pohjanpalo (V)] - giocata ieri Ascoli-Palermo 0-0 Cosenza-Sudtirol 1-0 [11' Venturi (C)] Feralpisalò-Modena 1-1.SERIE B, 5^ GIORNATA Venezia-Spezia 1-0 [56' Pohjanpalo (V)] - giocata ieri Ascoli-Palermo 0-0 Cosenza-Sudtirol 0-0 Feralpisalò-Modena 0-1.