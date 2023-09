Serie B | il Venezia di Vanoli inguaia lo Spezia di Alvini

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 settembre 2023) Ildiha vinto l’anticipo diB contro loed è al momento in vetta alla classifica in attesa del resto del programma Ildiha vinto l’anticipo diB contro loed è al momento in vetta alla classifica in attesa del resto del programma. La rete di Pohjanpalo ha spezzato gli equilibri in laguna nella ripresa e ha regalato 3 punti ai suoi. Per loterza sconfitta consecutiva che