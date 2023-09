Serie A | Raspadori e Politano salvano il Napoli | 2-2 contro il Genoa

(Di sabato 16 settembre 2023) Iltira su un punto per i capelli a Marassi. La squadra di Rudi Garcia raccatta negli ultimi minuti un 2-2ildi Alberto Gilardino, andato meritatamente in vantaggio di 2-0. I campioni d’Italia hanno però una reazione d’orgoglio, arrivando al pari e salendo a sette punti in classifica, ma con più di qualche interrogativo per quanto riguarda il gioco, con una prestazione che farà discutere. Ilsceglie di coprirsi con il 4-4-2, inserendo Aaron Martin sulla sinistra al posto di Vasquez di ritorno dalle Nazionali, mentre Garcia prova a sorprendere lanciano Elmas dal primo minuto al posto die l’inedita coppia centrale Ostigard-Juan Jesus, ancora in panchina Natan con Rrahmani. Ilappare intraprendente, non rinunciando a giocare il pallone appena può ...

La squadra di Garcia fa quasi tenerezza, incapace di reagire, imbambolata, senza gioco, con le facce tristi (Osimhen e Kvara in primis): Garcia cambia un po' qualcosa, punta su Raspadori per Anguissa ...(Adnkronos) - Genoa e Napoli pareggiano 2-2 nell'anticipo serale in calendario per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il Napoli, sotto 2-0, evita il k.o. nel finale con i gol di R ...Diretta Genoa Napoli Serie A: cronaca testuale ---------------------------------- 95'- Finisce qui la partita. 89' - Saranno 5 i minuti di recupero. 88' - Fuori Kvara, dentro Zerbin. 86' - PERICOLO GE ...