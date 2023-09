Serie A | l’Inter stravince il derby | Milan ko 5-1 | nerazzurri in cima alla classifica

MILANO - Grazie ad una doppietta di Mkhitaryan e ai gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi,batte il Milan, ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato e vola in testa alla classifica, scavalcando i rossoneri e la Juventus (che nel pomeriggio aveva battuto la Lazio 3 - 1). ...accetta per larghi tratti un Milan in controllo e punisce con ripartenze micidiali, che trovano in Marcus Thuram un magnifico interprete. Il francese si prende il derby azzannando il Diavolo ...... si fionda su ogni pallone mettendo in grandedifficoltà i ... Questafa davvero paura. MILANMaignan 6 " Non può davvero ... Attento sul calcio da fuori di Carlos Augusto,'unica occasione in ...'ultimo precedente tra le due squadre su questo campo risale al ... CLASSIFICAA:* punti 12, Juventus* 10, Milan* 9, ...

Inter, show nel derby e vetta: Milan travolto 5-1 Sky Sport