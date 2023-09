Serie A Femminile prima giornata | programma e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 settembre 2023) E’ stata un’Estate travagliata per il calcioitaliano ma ora le voci possono tornare in secondo piano perché le squadre dellaA sono pronte a scendere in campo. Questo pomeriggio infatti si riparte con ladi campionato che poi proseguirà e si concluderà domani. Intanto si comincia subito con il botto perché la Roma farà visita al Milan nel big match di. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio ile dove seguire inil campionatodi calcio., la: ilCrediti Foto: AS Roma FacebookTutto è pronto dunque per il ritorno in campo che vedrà la Juventus protagonista ...