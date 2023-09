“Se mi interrompe” Bandecchi fa ancora il bullo | giornalista avvisata

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 settembre 2023) Segnatevi il nome di Stefano, sindaco di Terni, perché continuerete a sentir parlare di lui. Un po' per meriti suoi, sono ormai memorabili le sue «uscite», un po' perché i media si innamorano di personaggi del genere e ne sottolineano ogni minimo gesto anche solo accennato. E a proposito di gesti accennatisi parla del tentato «assalto» dell'istrionico primo cittadino ai banchi dell'opposizione durante un consiglio comunale a Terni. «Ma quindi se io la contraddico lei mi picchia?» gli ha chiesto laMarianna Aprile durante la trasmissione «Piazza Pulita» su La7. Ecco qui un politico "classico" avrebbe ritrattato, si sarebbe profuso in un ragionamento avviluppato per dire e non dire mano. E così a domanda risponde: «Se lei non mi fa parlare e mi offende io posso difendermi». ...