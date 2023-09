Scoperta una miniera di oro bianco che fa tremare i mercati

Leggi su quifinanza

(Di sabato 16 settembre 2023) Al confine tra il Nevada e l’Oregon potrebbe essere stato rinvenuto uno dei più grandi depositi di litio al mondo. Non si tratta solo di una sorprendentegeologica e scientifica. Se opportunamente sfruttata, questa risorsa potrebbe dare un’importante accelerazione alla corsa alla produzione di batterie elettriche e alle energie pulite per gli Stati Uniti, che potrebbero così sorpassare definitivamente la Cina in questo campo. La nuova Guerra Fredda si gioca infatti tra lo spazio e l’avanzamento scientifico, e per le ovvie ripercussioni che il progresso avrà sull’economia mondiale e il controllo dei. Il litio, le terre rare, il cobalto e il silicio, tra tutti, sono gli elementi che più condizionano gli assetti geopolitici dell’epoca contemporanea proprio perché indispensabili alla costruzione di batterie di nuova generazione e di ...