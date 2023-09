Schillaci e le foto tarocche negli studi | un ricercatore si prende la colpa | “Errore di caricamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) Il caso delle immagini “modificate o riciclate”pubblicati anche a firma del ministro della Salute, Orazio, ha un nuovo capitolo. Le parole delche ha caricato le immagini suglisulla diagnosi e cura del cancro finiti al centro di un’inchiesta pubblicata giovedì dal quotidiano Il manifesto. “Quando mi è stato chiesto, ho spiegato che si tratta di undidi immagini che comunque non compromettono la solidità dei dati e che, trattandosi di un lavoro multidisciplinare non era possibile attribuire l’imprecisione in nessun modo al prof.. Mi stupisce che le mie parole non siano state riportate. Come previsto stiamo verificando e quando necessario segnaleremo alle riviste scientifiche” ha ...