Schianto Freccia nel Torinese | Casciano | Evento tragico e casuale Ci stringiamo alla famiglia

(Di sabato 16 settembre 2023) Tutti gli appuntamenti del Airshow in programma all'aero club di Torino per il centenario dell'Aeronautica militare sono stati annullati in segno di cordoglio dopo l'incidente che ha coinvolto uno ...

vedi anche Torino,Tricolore: morta una bambina di 5 anni. FOTO Gli esempi Tra gli incidenti mortali provocati dal bird strike va ricordato il Dornier decollato da Kathmandu, in ...Nellomorirono anche i piloti italiani. La riproduzione è espressamente riservataTutti gli appuntamenti del Airshow in programma all'aero club di Torino per il centenario dell'Aeronautica militare sono stati annullati in segno di cordoglio dopo l'incidente che ha coinvolto uno ...Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori e' precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. Nell'incidente convolta un'auto, Morta una bimna di 5 anni. (Immagini Romano) 16 ...

L’ex pilota della pattuglia acrobatica: «Queste manifestazioni hanno senso, le Frecce sono amate in tutto il mondo. I piloti studiano per ridurre al massimo il rischio» ...Intervistato da Fanpage.it, l’ex pilota militare Danilo Recine ha fatto chiarezza sulle ipotesi dello schianto della Freccia Tricolore a Torino ...Un problema al motore: questo è quanto avrebbe comunicato al suo capo squadra, durante il volo, il pilota della Freccia Tricolore che oggi si è schiantata al suolo nei pressi dell'aeroporto ...