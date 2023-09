Sassuolo | Dionisi | 'Consigli out per un problema in allenamento Castillejo? Col tempo sarà titolare'

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilsi prepara alla sfida col Frosinone in programma per domani alle 15. La squadra di Alessioscenderà in campo allo...

Giornata di vigilia per diverse squadre di serie A e spazio alle parole degli allenatori nelle conferenze di vigilia, dal tecnico del Lecce D'Aversa a quello del, dall'allenatore dell'Empoli Zanetti a Palladino del Monza. D'Aversa si accontenta di salvezza all'ultimo respiro .spiega come ha recuperato Berardi . Zanetti indica come ...(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Thorstvedt, Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore:. Monza - Lecce MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di ...Commenta per primo L'ex Milan Samu Castillejo è tornato in Serie A col. L'esterno spagnolo ha raccontato il suo arrivo in neroverde: 'mi ha convinto a venire qui '.Commenta per primo Il programma della quarta giornata di Serie A prevede Frosinone -con il fischio d'inizio a partire dalle 15 di domenica 17 settembre 2023 al Benito Stirpe. ...è ...

La Serie A torna con la quarta giornata ed il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, si è espresso in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone. Annuncio a sorpresa dell’allenatore ...Infortunio Consigli - Come confermato da Dionisi in conferenza stampa, il tecnico neroverde dovrà fare a meno di Consigli in vista della 4^ giornata ...Il Sassuolo si prepara alla partita col Frosinone che affronterà senza il suo portiere titolare Consigli. Lo ha annunciato il tecnico Alessio Dionisi in conferenza stampa: "Alvarez è indisponibile, a ...