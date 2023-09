(Di sabato 16 settembre 2023) Maurizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre partita dintus-Lazio, in scena all’Allianz Stadium. Nonil derby della madonnina, oltre ad Inter-Milan, assoluto big match di giornata, ci sarà un’altra partita per cuori forti:ntus-Lazio. Una sfida nella sfida, tra due allenatori agli antipodi, il pragmatico Max Allegri e l’esteta Maurizio, due che nel corso di varie annate, soprattutto quelle relative al periodo del duello costante tra i bianconeri e partenopei, non hanno mai lesinato frecciatine verso il diretto avversario.punzecchia lantus Ai microfoni di DAZN, l’allenatore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni nella classica intervista pre partita, toccando vari temi, anche ...

Cragnotti ha però dei dubbi: " In Italiaancora non ha dimostrato niente . Con la Juve in trionfo da nove anni, è facile centrare lo scudetto. Alla guida di squadre medie emerge davvero il ...Cragnotti ha però dei dubbi: " In Italiaancora non ha dimostrato niente . Con la Juve in trionfo da nove anni, è facile centrare lo scudetto. Alla guida di squadre medie emerge davvero il ...

Sarri sminuisce la Juve e sorprende tutti: “Solo a Napoli” Spazio Napoli